Жительница Тернопольщины перевела мошеннику почти 65 тыс. грн
Жители Тернопольщины снова страдают от псевдоработников банков, которые «проверяют счета», «блокируют подозрительные операции» или «обновляют безопасность банковской системы»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
54-летняя жительница поселка Великая Березовица из-за телефонного разговора с якобы работником службы безопасности банка потеряла почти 65 тысяч гривен. Она сообщила конфиденциальные данные и назвала код SMS-сообщения, считая, что защищает свои средства.
По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство. Продолжаются меры по установлению злоумышленников.
Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольской области потеряла почти 100 тысяч гривен.