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21 мая 2025, 11:58

Жительница Тернопольщины перевела мошеннику почти 65 тыс. грн

21 мая 2025, 11:58
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фото: иллюстративное
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Жители Тернопольщины снова страдают от псевдоработников банков, которые «проверяют счета», «блокируют подозрительные операции» или «обновляют безопасность банковской системы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

54-летняя жительница поселка Великая Березовица из-за телефонного разговора с якобы работником службы безопасности банка потеряла почти 65 тысяч гривен. Она сообщила конфиденциальные данные и назвала код SMS-сообщения, считая, что защищает свои средства.

По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство. Продолжаются меры по установлению злоумышленников.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольской области потеряла почти 100 тысяч гривен.

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