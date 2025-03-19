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Під час обшуку правоохоронці виявили ящик, в якому були вісім авіаційних ракет

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські отримали інформацію про зберігання жителем райцентру боєприпасів. Тож вони провели обшук у помешканні та підсобних приміщеннях, якими користується 49-річний чоловік.

У результаті виявили в підвалі багатоповерхівки ящик з некерованими авіаційними ракетами калібру 57 мм.

Вибухотехніки безпечно вилучили знахідку. Боєприпаси направили на експертизу.

Чоловік пояснив, що він знайшов ракети та вирішив залишити собі, тож заховав у підвалі.

Фігуранта затримали. Йому оголосили підозру. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині поліція виявила у 33-річного чоловіка міні-арсенал зброї.