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14 лютого 2025, 17:35

У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку

14 лютого 2025, 17:35
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фото: freepik.com
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Чоловік до смерті побив тернополянку, але коли приїхала поліція запевняв, що вона впала та отримала травми, несумісні із життям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП в Тернопільській області.

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили на підлозі бездиханне тіло 44-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Пізніше з’ясувалось, що вона померла в результаті численних тілесних ушкоджень.

Злочин трапився у Тернополі 13 лютого близько опівночі. За словами сусідів, співмешканці зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти та до них неодноразово приїздили поліцейські.

49-річного тернополянина затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві п'яний водій збив жінку на смерть. Тепер йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі він вже перебуває під вартою.

насильство смерть Тернопіль Тернопільська область Побиття жінки
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