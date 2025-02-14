У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку
Чоловік до смерті побив тернополянку, але коли приїхала поліція запевняв, що вона впала та отримала травми, несумісні із життям
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП в Тернопільській області.
Прибувши на виклик, правоохоронці виявили на підлозі бездиханне тіло 44-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Пізніше з’ясувалось, що вона померла в результаті численних тілесних ушкоджень.
Злочин трапився у Тернополі 13 лютого близько опівночі. За словами сусідів, співмешканці зловживали спиртними напоями, між ними часто виникали конфлікти та до них неодноразово приїздили поліцейські.
49-річного тернополянина затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві п'яний водій збив жінку на смерть. Тепер йому загрожує до 10 років увʼязнення. Наразі він вже перебуває під вартою.