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21 січня 2025, 02:17

Задавив на смерть: на Тернопільщині під час ремонту мікроавтобуса загинув чоловік

21 січня 2025, 02:17
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фото: поліція
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Тіло батька в гаражі виявила жителька Кременця. Вона одразу викликала "швидку", але лікарі констатували лише смерть чоловіка

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Чоловік в гаражі на території власного домогосподарства ремонтував авто Mercedes-Benz Sprinter. Мікроавтобус він підняв за допомогою домкрату і додатково встановив з обох боків дерев'яні колодки. Чоловік зняв колесо, заліз до оглядової ями та почав поправляти домкрат. У цей час одна з підпірок злетіла і автомобіль притиснув його до бетонного покриття.

За деякий час до гаража зайшла донька. Вона разом із сусідом вивільнила батька і викликала "швидку". Проте 36-річного чоловіка врятувати не вдалося.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, кількома днями раніше на Тернопільщині вже був подібний нещасний випадок. Під час ремонту легковика загинув 40-річний чоловік.

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