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Тело отца в гараже обнаружила жительница Кременца. Она сразу вызвала "скорую", но врачи констатировали только смерть мужа

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Мужчина в гараже на территории собственного домохозяйства ремонтировал авто Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобус он поднял с помощью домкрата и дополнительно установил по обе стороны деревянные колодки. Мужчина снял колесо, залез в смотровую яму и начал поправлять домкрат. В это время одна из подпорок вылетела и автомобиль прижал его к бетонному покрытию.

Через некоторое время в гараж вошла дочь. Она вместе с соседом высвободила отца и вызвала "скорую". Однако 36-летнего мужчину спасти не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, несколькими днями ранее в Тернопольской области уже был подобный несчастный случай. Во время ремонта легковушки погиб 40-летний мужчина.