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Уродженець тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, який зрадив Україну, і у складі терористичної організації "днр" брав участь у захопленні Херсонської області, засуджений до 15 років позбавлення волі.

Про це з посиланням на "Погляд" повідомляє RegioNews.

За інформацією видання, чоловік допомагав окупаційній армії захоплювати населені пункти лівобережжя Херсонщини.

Зв'ясувалося, що у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну макіївець добровільно вступив до бойового крила так званої "донецької народної республіки".

Після цього у складі підрозділів російських окупаційних військ він брав участь у захопленні Херсонської області, а також допомагав російським агресорам встановлювали окупаційний режим на підконтрольних їм територіях.

Під час чергування на ворожих блокпостах неподалік села Князе-Григорівка зрадник вишукував та затримував проукраїнських жителів Каховського району Херсонської області. Крім того, він займався мародерством та грабуванням місцевих жителів, насильно відбираючи у них гроші, цінні речі та харчові продукти.

На підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисника приговорили 15 років позбавлення з конфіскацією майна. Крім того, засудженому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування строком на 14 років.

Але через те, що зараз зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia, тобто за відсутності обвинуваченого. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання та реального виконання покарання.

На цей час правоохоронці впроваджують комплексні заходи з розшуку колаборанта та притягнення його до відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України.

Нагадаємо, в Херсонській області затримано семеро колаборантів, які співпрацювали з російськими загарбниками під час окупації регіону.

Раніше працівники Служби безпеки викрили трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині.