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03 грудня 2024, 09:15

Через російські обстріли постраждали троє жителів Херсонщини

03 грудня 2024, 09:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 2 грудня, російські війська обстріляли 13 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атак троє мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка та Гаврилівка.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній інфраструктурі й житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили газогін, господарчу будівлю, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 2 грудня російські військові атакували селище Антонівка Херсонського району. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 61-річного чоловіка.

Раніше, 1 грудня, російська армія скинула вибухівку на маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 11 місцевих мешканців дістали поранення. Серед загиблих – волонтерка Римма Бараненко.

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