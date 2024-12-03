Через російські обстріли постраждали троє жителів Херсонщини

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка та Гаврилівка.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній інфраструктурі й житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили газогін, господарчу будівлю, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 2 грудня російські військові атакували селище Антонівка Херсонського району. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 61-річного чоловіка.

Раніше, 1 грудня, російська армія скинула вибухівку на маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 11 місцевих мешканців дістали поранення. Серед загиблих – волонтерка Римма Бараненко.