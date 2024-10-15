Чиновника податкової служби Житомирщини затримали на хабарі

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Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві начальнику одного з відділів управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний посадовець податкової ймовірно вимагав від представника одного з товариств гроші за неперешкоджання господарській діяльності. Події, які фігурують у справі, сталися у липні 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, посадовець в обмін на хабар обіцяв не вживати заходів для анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

"Щорічна плата за це становила 6 тисяч доларів або еквівалентна сума у гривнях. У подальшому податківець погодився розбити суму для щомісячних виплат по 500 доларів або у гривневому еквіваленті до закінчення терміну дії ліцензії", - розповіли у відомстві.

У вересні та жовтні 2024 року правоохоронці задокументували одержання посадовцем 42 тисяч гривень хабаря. Після одержання другої частини хабаря посадовця затримали.

Підозрюваному податківцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, наразі вирішується питання про арешт належного йому майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.