05:30  16 жовтня
Смертельна ДТП на Київщині: жінку-пішохода двічі переїхали автівки
09:54  16 жовтня
Миколаїв та значна частина області знеструмлені через аварію
10:02  16 жовтня
У Львові вночі спалахнула масштабна пожежа на складі
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2024, 15:43

Чиновника податкової служби Житомирщини затримали на хабарі

15 жовтня 2024, 15:43
Читайте также на русском языке
фото: gp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві начальнику одного з відділів управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний посадовець податкової ймовірно вимагав від представника одного з товариств гроші за неперешкоджання господарській діяльності. Події, які фігурують у справі, сталися у липні 2023 року.

Як зазначається у повідомленні, посадовець в обмін на хабар обіцяв не вживати заходів для анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

"Щорічна плата за це становила 6 тисяч доларів або еквівалентна сума у гривнях. У подальшому податківець погодився розбити суму для щомісячних виплат по 500 доларів або у гривневому еквіваленті до закінчення терміну дії ліцензії", - розповіли у відомстві.

У вересні та жовтні 2024 року правоохоронці задокументували одержання посадовцем 42 тисяч гривень хабаря. Після одержання другої частини хабаря посадовця затримали.

Підозрюваному податківцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, наразі вирішується питання про арешт належного йому майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.

хабар корупція Житомирська область податкова служба
Вилучені 8 млн гривень: на Хмельниччині двох медиків викрили на заробітку на ухилянтах
14 жовтня 2024, 17:12
На Львівщині судитимуть поліцейських, які вимагали 4000 доларів за закриття кримінальної справи
14 жовтня 2024, 15:00
Суд покарав жителя Прикарпаття за "допомогу" ухилянту штрафом, меншим, ніж хабар
14 жовтня 2024, 04:51
Всі новини »
10 жовтня 2024
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Скільки сьогодні громадян в Україні, чому підвищення народжуваності дасть економічний ефект лише за 20 років і чому без мігрантів з інших країни буде неможливо відновити Україну — про все це RegioNews...
04 жовтня 2024
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Протягом вересня росіяни щодоби запускали в бік України свої бойові дрони. Це своєрідний антирекорд для нашої країни, адже досі таких щоденних масштабних атак не було жодного місяця з початку повномас...
03 жовтня 2024
Як зміниться життя українців у жовтні: "листи щастя" від ТЦК, знижений тариф за світло та кешбек за вітчизняні товари
Жовтень принесе доволі багато змін у життя українців. Чому не слід забути подати документи на отримання субсидії для тих, хто її потребує, а також, хто може розраховувати на сплату за електроенергію м...
27 вересня 2024
Ринок вакансій в Україні: що потрібно вміти для зарплатні 20-30 тис. грн і де платять по 60 тис. грн
Днями Мінфін опублікував дані про розмір заробітних плат серед чиновників різноманітних державних відомств. Наприклад, середня зарплата працівників Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і кому...
Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною
16 жовтня 2024, 22:34
В Україні сертифікували першу приватну школу операторів дронів
16 жовтня 2024, 21:49
На Миколаївщині водій Nissan збив жінку з дитиною у візочку та втік з місця ДТП
16 жовтня 2024, 21:27
На Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн
16 жовтня 2024, 20:51
На Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету Х-59
16 жовтня 2024, 20:17
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранені дві жінки
16 жовтня 2024, 19:36
На Волині працівник ТЦК на смерть збив жінку
16 жовтня 2024, 19:09
Нікопольщина пережила за день півтора десятка російських атак
16 жовтня 2024, 18:51
Стало відомо, хто законсервує на зиму пошкоджений росіянами корпус "Охматдиту"
16 жовтня 2024, 18:45
На Полтавщині в річці виявили тіло рибака
16 жовтня 2024, 18:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Після війни в Україні залишаться не більше 25 млн людей – соціолог Володимир Паніотто
Щоденні атаки "шахедів": нова тактика росіян чи економія ракет?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Юрій Богданов
Всі блоги »