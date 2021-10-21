На Тернопільщині від коронавірусу померло немовля
У селі Андруга, що на Тернопільщині, від коронавірусу померло немовля
Родичі дитини стверджують, що симптомів захворювання у неї не помічали, і смерть була раптовою, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
Втім, після розтину медики з'ясували, що у дитини був коронавірус. Батьки немовляти не були щеплені від цієї хвороби. В них вже взяли тести, але результатів ще нема.
Відомо, що недавно у родині відсвяткували хрестини, й медики не виключають, що хворобу приніс хтось з гостей.
Родина декілька років тому перебувала на обліку соцслужб через недогляд за дітьми, оскільки там померла ще одна дитина від менінгіту.
Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині від коронавірусу помер школяр.
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