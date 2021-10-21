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21 жовтня 2021, 17:15

На Тернопільщині від коронавірусу померло немовля

21 жовтня 2021, 17:15
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Фото: Рixabay
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У селі Андруга, що на Тернопільщині, від коронавірусу померло немовля

Родичі дитини стверджують, що симптомів захворювання у неї не помічали, і смерть була раптовою, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Втім, після розтину медики з'ясували, що у дитини був коронавірус. Батьки немовляти не були щеплені від цієї хвороби. В них вже взяли тести, але результатів ще нема.

Відомо, що недавно у родині відсвяткували хрестини, й медики не виключають, що хворобу приніс хтось з гостей.

Родина декілька років тому перебувала на обліку соцслужб через недогляд за дітьми, оскільки там померла ще одна дитина від менінгіту.

Нагадаємо, напередодні на Чернігівщині від коронавірусу помер школяр.

коронавірус смерть Тернопільська область

 
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