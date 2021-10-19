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На Чернігівщині від коронавірусу помер школяр
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19 жовтня 2021, 08:29 414

На Чернігівщині від коронавірусу помер школяр

19 жовтня 2021, 08:29 414
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Корюківка, що на Чернігівщині від COVID-19 помер учень 9 класу школи

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Корюківської міської ради у Facebook.

Маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, нема дотримання маскового режиму", - повідомив мер Корюківки Ратан Ахмедов.

Відомо, що хлопець навчався у 9-му класі четвертої місцевої школи. Його з ускладненнями спочатку госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, однак врятувати дитину медики не змогли.

Нагадаємо, що у Київській області після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент зі Львівщини Володимир Сало. Він навчався на 3 курсі Українського гуманітарного інституту.

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