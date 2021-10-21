На Тернопольщине от коронавируса умер младенец
В селе Андруга, что на Тернопольщине, от коронавируса умер младенец
Родственники ребенка утверждают, что симптомов заболевания у него не замечали, и смерть была внезапной, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Впрочем, после вскрытия медики выяснили, что у ребенка был коронавирус. Родители младенца не были привиты от этой болезни. У них уже взяли тесты, но результатов еще нет.
Известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают, что болезнь принес кто-то из гостей.
Семья несколько лет назад состояла на учете соцслужб по недосмотру за детьми, поскольку там умер еще один ребенок от менингита.
Напомним, накануне на Черниговщине от коронавируса умер школьник.
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