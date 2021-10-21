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21 октября 2021, 17:15 3

На Тернопольщине от коронавируса умер младенец

21 октября 2021, 17:15 3
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Фото: Рixabay
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В селе Андруга, что на Тернопольщине, от коронавируса умер младенец

Родственники ребенка утверждают, что симптомов заболевания у него не замечали, и смерть была внезапной, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Впрочем, после вскрытия медики выяснили, что у ребенка был коронавирус. Родители младенца не были привиты от этой болезни. У них уже взяли тесты, но результатов еще нет.

Известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают, что болезнь принес кто-то из гостей.

Семья несколько лет назад состояла на учете соцслужб по недосмотру за детьми, поскольку там умер еще один ребенок от менингита.

Напомним, накануне на Черниговщине от коронавируса умер школьник.

коронавирус смерть Тернопольская область

 
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