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В селе Андруга, что на Тернопольщине, от коронавируса умер младенец

Родственники ребенка утверждают, что симптомов заболевания у него не замечали, и смерть была внезапной, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Впрочем, после вскрытия медики выяснили, что у ребенка был коронавирус. Родители младенца не были привиты от этой болезни. У них уже взяли тесты, но результатов еще нет.

Известно, что недавно в семье отпраздновали крестины и медики не исключают, что болезнь принес кто-то из гостей.

Семья несколько лет назад состояла на учете соцслужб по недосмотру за детьми, поскольку там умер еще один ребенок от менингита.

Напомним, накануне на Черниговщине от коронавируса умер школьник.