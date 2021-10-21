На Тернопільщині знайшли людські останки
В селі Городище, що неподалік Тернополя, виявили скелетовані людські останки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.
Кістки знайшли під час ремонтних робіт на автодорозі М-30.
"Поспілкувавшись із старостою села, виникло припущення, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на цій ділянці проходила лінія фронту. Так це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза", - йдеться у повідомленні
Про виявлені рештки правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.
Нагадаємо, нещодавно у столичній квартирі знайшли розчленоване тіло.
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