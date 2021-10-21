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21 октября 2021, 14:59 7

На Тернопольщине нашли человеческие останки

21 октября 2021, 14:59 7
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Фото из открытых источников
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В селе Городище, что неподалеку Тернополя, обнаружили скелетированные человеческие останки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Кости нашли во время ремонтных работ на автодороге М-30.

"Пообщавшись со старостой села, возникло предположение, что останки могут принадлежать жертве Второй мировой войны, ведь на этом участке проходила линия фронта. Так это или нет – должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении

Об обнаруженных остатках правоохранители сообщили сотрудникам областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УКУ.

Напомним, недавно в столичной квартире нашли расчлененное тело.

Тернопольская область полиция

 
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