У столичній квартирі знайшли розчленоване тіло

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У столиці 27 серпня виявили частини тіла жінки у квартирі на проспекті Правди, що на Подолі

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Про подію поліції повідомив чоловік. Він заявив, що у квартирі свого родича на проспекті Правди виявив розчленоване тіло жінки.

Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину й особу жінки, фрагменти тіла якої знайдено.

Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли сумку з людськими останками.