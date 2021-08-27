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27 серпня 2021, 16:30 1561

У столичній квартирі знайшли розчленоване тіло

27 серпня 2021, 16:30 1561
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Фото з відкритих джерел
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У столиці 27 серпня виявили частини тіла жінки у квартирі на проспекті Правди, що на Подолі

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Про подію поліції повідомив чоловік. Він заявив, що у квартирі свого родича на проспекті Правди виявив розчленоване тіло жінки.

Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину й особу жінки, фрагменти тіла якої знайдено.

Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли сумку з людськими останками.

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