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28 вересня 2021, 14:42 91

На Тернопільщині чоловік "замінував" готель через сварку з дружиною

28 вересня 2021, 14:42 91
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Фото: з відкритих джерел
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Поліцейські Тернопільської області затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування готелю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

Як розповіли правоохоронці, на лінію "102" зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в готелі, який знаходиться на території Байковецької громади.

На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які обстежили готель та прилеглу до нього територію та вибухового пристрою не виявили.

Особу та місцезнаходження чоловіка оперативники встановили, ним виявився 34-річний житель Тернополя.

Як з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та зробив неправдиве повідомлення через непорозуміння з дружиною.

За такий телефонний дзвінок чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 9 серпня на Дніпропетровщині чоловік "замінував" будинок колишньої дівчини.

мінування поліція конфлікт готель Тернопільська область

 
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