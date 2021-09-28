На Тернопольщине мужчина "заминировал" отель из-за ссоры с женой

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Полицейские Тернопольской области задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании отеля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Как рассказали правоохранители, на линию "102" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о закладке взрывного устройства в отеле, который находится на территории Байковецкой общины.

На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые обследовали отель и прилегающую к нему территорию и взрывного устройства не обнаружили.

Личность и местонахождение мужчины оперативники установили, им оказался 34-летний житель Тернополя.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение по недоразумению с женой.

За такой телефонный звонок мужчине может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 9 августа на Днепропетровщине мужчина "заминировал" дом бывшей девушки.