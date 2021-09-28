12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 14:42 54

На Тернопольщине мужчина "заминировал" отель из-за ссоры с женой

28 сентября 2021, 14:42 54
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полицейские Тернопольской области задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании отеля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Как рассказали правоохранители, на линию "102" позвонил неизвестный мужчина и сообщил о закладке взрывного устройства в отеле, который находится на территории Байковецкой общины.

На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые обследовали отель и прилегающую к нему территорию и взрывного устройства не обнаружили.

Личность и местонахождение мужчины оперативники установили, им оказался 34-летний житель Тернополя.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение по недоразумению с женой.

За такой телефонный звонок мужчине может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 9 августа на Днепропетровщине мужчина "заминировал" дом бывшей девушки.

минирование полиция конфликт отель Тернопольская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua