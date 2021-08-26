На Одещині фіскали вилучили алкогольних напоїв на 14 млн грн

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Співробітники податкової міліції Одеської області вилучили понад 195 тисяч літрів алкогольних та слабоалкогольних напоїв на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Причиною стало ухилення від сплати податків службових осіб підприємства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДФС.

Так, за результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено чорнову документацію щодо реалізації алкогольних напоїв за готівку.

Посадові особи підприємства здійснювали реалізацію лікеро-горілчаних виробів документально за заниженими цінами на 40%", - йдеться в повідомленні.

Податківці зазначають, що фінансово-господарська діяльність даного підприємства здійснювалася поза правовим полем та була спрямована на отримання податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали групу чоловіків за крадіжки з нафтопереробного заводу.