На території Національного парку "Кременецькі гори" викрили нелегальний видобуток піску

Фото: СБУ

У Тернопільській області СБУ запобігла перетворенню земель Національного парку "Кременецькі гори" на суцільний кар’єр із нелегального видобутку піску

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Щоденно із заповідної зони ділки вивозили десятки тонн піску і каменю для збуту на чорному ринку", - йдеться у повідомленні.

Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар’єр.

За попередніми даними, ділки підпільно реалізували природних ресурсів на більше ніж 7 млн грн.

Нелегальний бізнес організували 5 представників місцевої комерційної структури. Ділки із залученням екскаваторної техніки, зняли ґрунтовий покрив паркової зони на площі майже 8 га.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Раніше повідомлялось, що на території Рівненської області СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах.