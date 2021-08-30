На території Національного парку "Кременецькі гори" викрили нелегальний видобуток піску
У Тернопільській області СБУ запобігла перетворенню земель Національного парку "Кременецькі гори" на суцільний кар’єр із нелегального видобутку піску
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Щоденно із заповідної зони ділки вивозили десятки тонн піску і каменю для збуту на чорному ринку", - йдеться у повідомленні.
Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар’єр.
За попередніми даними, ділки підпільно реалізували природних ресурсів на більше ніж 7 млн грн.
Нелегальний бізнес організували 5 представників місцевої комерційної структури. Ділки із залученням екскаваторної техніки, зняли ґрунтовий покрив паркової зони на площі майже 8 га.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
Раніше повідомлялось, що на території Рівненської області СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах.