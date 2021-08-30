На территории Национального парка "Кременецкие горы" разоблачили нелегальную добычу песка

Фото: СБУ

В Тернопольской области СБУ предотвратила превращение земель Национального парка "Кременецкие горы" в сплошной карьер по нелегальной добыче песка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке", - говорится в сообщении.

Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.

По предварительным данным, дельцы подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн грн.

Нелегальный бизнес организовали 5 представителей местной коммерческой структуры. Дельцы с привлечением экскаваторной техники, сняли грунтовый покров парковой зоны на площади почти 8 га.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Ранее сообщалось, что на территории Ровенской области СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах.