У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля ресторану
У центрі Харкова чоловік прийшов до ресторану та відкрив стрілянину з автомата
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури.
"Попри скупчення людей у приміщенні закладу, і на вулиці, чоловік почав стріляти в повітря біля літнього майданчика ресторану. Гості ресторану і перехожі були змушені ховатися від пострілів", - повідомили в прокуратурі.
За інформацією відомства, хулігану - 28 років. Йому повідомили про підозру у злочині. Покарання за це - від 3 до 7 років позбавлення волі.
Мотиви свого вчинку чоловік розкривати відмовляється. Наразі вирішується питання про вибір для нього запобіжного заходу.
Нагадаємо, днями іноземець в Умані влаштував стрілянину й поранив чоловіка.
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