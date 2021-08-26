У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля ресторану

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У центрі Харкова чоловік прийшов до ресторану та відкрив стрілянину з автомата

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Попри скупчення людей у приміщенні закладу, і на вулиці, чоловік почав стріляти в повітря біля літнього майданчика ресторану. Гості ресторану і перехожі були змушені ховатися від пострілів", - повідомили в прокуратурі.

За інформацією відомства, хулігану - 28 років. Йому повідомили про підозру у злочині. Покарання за це - від 3 до 7 років позбавлення волі.

Мотиви свого вчинку чоловік розкривати відмовляється. Наразі вирішується питання про вибір для нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, днями іноземець в Умані влаштував стрілянину й поранив чоловіка.