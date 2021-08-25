Іноземець в Умані влаштував стрілянину й поранив чоловіка

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Про це пише RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Це сталося 24 серпня близько 13:00. У результаті події було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Стрілком виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину.