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25 серпня 2021, 13:50 265

Іноземець в Умані влаштував стрілянину й поранив чоловіка

25 серпня 2021, 13:50 265
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Фото: Рixabay
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В Умані Черкаської області 33-річний громадянин Ізраїлю влаштував стрілянину

Про це пише RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Це сталося 24 серпня близько 13:00. У результаті події було травмовано 38-річного уманчанина. Чоловіка госпіталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Стрілком виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь з багатоповерхівки і поранив дитину.

кримінал стрілянина Черкаси Черкаська область Умань

 
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