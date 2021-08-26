В Харькове мужчина устроил стрельбу возле ресторана

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В центре Харькова мужчина пришел в ресторан и открыл стрельбу из автомата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Несмотря на скопление людей в помещении заведения, и на улице, мужчина начал стрелять в воздух возле летней площадки ресторана. Гости ресторана и прохожие были вынуждены прятаться от выстрелов", - сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, хулигану - 28 лет. Ему сообщили о подозрении в преступлении. Наказание за это - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мотивы своего поступка мужчина раскрывать отказывается. Сейчас решается вопрос о выборе для него меры пресечения.

Напомним, на днях иностранец в Умани устроил стрельбу и ранил мужчину.