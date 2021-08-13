На Тернопільщині хлопець у свій день народження розбився на мотоциклі

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Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба поліції Тернопільщини.

"Близько 02:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про аварію від фельдшера екстреної медичної допомоги. Лікар сказав, що між селами Кутянка та Андрушівка Кременецького району водій мотоциклу потрапив у дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, мотоцикліст на повороті не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм юнак загинув у день свого вісімнадцятиріччя.

Нагадаємо, нещодавно на Франківщині в аварії загинули 18-річний мотоцикліст та пасажир.