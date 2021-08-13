На Тернопольщине парень в свой день рождения разбился на мотоцикле
В Тернопольской области 12 августа в результате аварии погиб 18-летний мотоциклист
Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины.
"Около 02:20 на линию "102" поступило сообщение об аварии от фельдшера экстренной медицинской помощи. Врач сказал, что между селами Кутянка и Андрушевка Кременецкого района водитель мотоцикла попал в дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мотоциклист на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм юноша погиб в день своего восемнадцатилетия.
Напомним, недавно на Франковщине в аварии погибли 18-летний мотоциклист и пассажир.
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