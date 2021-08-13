На Тернопільщині двоє жінок та чоловік обікрали подружжя пенсіонерів

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Кременецькі поліцейські розшукують двох жінок та чоловіка, які викрали з будинку пенсіонерів значну суму грошей та золоті вироби

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Так, потерпіли від крадіжки - подружжя пенсіонерів, які проживають в одному із сіл Вишнівецької селищної громади.

Допоки вони поралися по господарству, з їхнього будинку винесли гроші загальною сумою понад 230 тисяч гривень та 6 золотих виробів", - йдеться у повідомленні.

Злодії скористалися тим, що вхідні двері до помешкання не були замкнуті на ключ.

Правоохоронці встановили, що напередодні місцеві жителі бачили у селі незнайомого чоловіка та двох жінок, які пересувалися на синьому автомобілі з іноземною реєстрацією. Незнайомці, найімовірніше, можуть бути причетні до крадіжки. Поліцейські розшукують їх.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі Дніпропетровської області у дворі багатоквартирного будинку місцеві виявили тіла літньої сімейної пари. Вони вистрибнули з вікна квартири на четвертому поверсі.