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09 серпня 2021, 13:19 103

На Дніпропетровщині двоє пенсіонерів вистрибнули з вікна квартири й загинули

09 серпня 2021, 13:19 103
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Фото: greenleft.org.au
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У Кривому Розі Дніпропетровської області у дворі багатоквартирного будинку місцеві виявили тіла літньої сімейної пари. Вони вистрибнули з вікна квартири на четвертому поверсі

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

За попередньою інформацією, чоловікові було 84 роки, а жінці - 83. Вони залишили передсмертну записку, в якій написали, що у своїй смерті просять нікого не звинувачувати", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі подробиці події. Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, днями у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.

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