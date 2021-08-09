На Дніпропетровщині двоє пенсіонерів вистрибнули з вікна квартири й загинули

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У Кривому Розі Дніпропетровської області у дворі багатоквартирного будинку місцеві виявили тіла літньої сімейної пари. Вони вистрибнули з вікна квартири на четвертому поверсі

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Наше Місто".

За попередньою інформацією, чоловікові було 84 роки, а жінці - 83. Вони залишили передсмертну записку, в якій написали, що у своїй смерті просять нікого не звинувачувати", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі подробиці події. Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, днями у Харкові дівчина вистрибнула з вікна сьомого поверху багатоповерхівки.