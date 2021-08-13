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13 августа 2021, 11:41 208

На Тернопольщине две женщины и мужчина обокрали пенсионеров

13 августа 2021, 11:41 208
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Фото: из открытых источников
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Кременецкие полицейские разыскивают двух женщин и мужчину, которые похитили из дома пенсионеров значительную сумму денег и золотые изделия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Так, пострадали от кражи - супруги пенсионеров, проживающие в одном из сел Вишневецкой поселковой общины.

Пока они возились по хозяйству, из их дома вынесли деньги общей суммой более 230 тысяч гривен и 6 золотых изделий", - говорится в сообщении.

Воры воспользовались тем, что входная дверь в помещение не была заперта на ключ.

Правоохранители установили, что накануне местные жители видели в селе незнакомого мужчину и двух женщин, которые передвигались на синем автомобиле с иностранной регистрацией. Незнакомцы, вероятнее всего, могут быть причастны к краже. Полицейские разыскивают их.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области во дворе многоквартирного дома местные обнаружили тела пожилой семейной пары. Они выпрыгнули из окна квартиры на четвертом этаже.

деньги кража полиция пенсионеры золото

 
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