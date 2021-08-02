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02 серпня 2021, 12:14 293

На Тернопільщині оперативники викрили схему розкрадання коштів учасників АТО/ОСС

02 серпня 2021, 12:14 293
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Фото: СБУ
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У Тернопільській області Служба безпеки України викрила схему привласнення понад 3,3 мільйона гривень бюджетних коштів під час будівництва лікувального корпусу та приймального відділення для учасників АТО/ОСС

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Посадовці будівельної компанії під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу та будівництва приймального відділення для учасників АТО/ОСС завищили вартість робіт на 15,5%", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становить понад 3,3 мільйона гривень.

Власнику будівельної компанії, яка виграла тендер на будівництво, повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання до нього міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у червні СБУ викрила масштабну схему контрабанди під виглядом "гуманітарки”.

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