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02 августа 2021, 12:14 361

На Тернопольщине оперативники разоблачили схему хищения средств участников АТО/ОСС

02 августа 2021, 12:14 361
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Фото: СБУ
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В Тернопольской области Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения более 3,3 миллиона гривен бюджетных средств во время строительства лечебного корпуса и приемного отделения для участников АТО/ОСС

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Должностные лица строительной компании во время выполнения работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15,5%", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 миллиона гривен.

Владельцу строительной компании, выигравшей тендер на строительство, сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в июне СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки”.

ООС строительство АТО лечение Тернопольская область

 
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