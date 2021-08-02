На Тернопольщине оперативники разоблачили схему хищения средств участников АТО/ОСС

Фото: СБУ

В Тернопольской области Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения более 3,3 миллиона гривен бюджетных средств во время строительства лечебного корпуса и приемного отделения для участников АТО/ОСС

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Должностные лица строительной компании во время выполнения работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ОСС завысили стоимость работ на 15,5%", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 миллиона гривен.

Владельцу строительной компании, выигравшей тендер на строительство, сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в июне СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды под видом "гуманитарки”.