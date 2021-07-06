У Тернополі дитину вдарило струмом на зупинці: поліція з'ясовує причини

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У Тернополі восьмирічну дівчинку вдарило струмом на зупинці громадського транспорту. Дитину з термічними опіками доправили до лікарні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

Нещасний випадок трапився 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста, де стояв автомат з іграшками. Дівчинка підійшла до автомата, аби спробувати щось дістати.

Коли неповнолітня торкнулася "кран-машини", її вдарило струмом та відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили, що в автоматі було розбите скло. Працівники поліції встановили власника "кран-машини", пристрій вилучили та направили на експертизу.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі.