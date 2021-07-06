В Тернополе ребенка ударило током на остановке: полиция выясняет причины
В Тернополе восьмилетнюю девочку ударило током на остановке общественного транспорта. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Тернопольской области.
Несчастный случай произошел 5 июля около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города, где стоял автомат с игрушками. Девочка подошла к автомату, чтобы попытаться что-то достать.
Когда несовершеннолетняя коснулась "кран-машины", ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Сотрудники полиции установили владельца "кран-машины", устройство изъяли и направили на экспертизу.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Идет следствие.
Напомним, недавно в Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже.