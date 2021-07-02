12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 16:27 193

Перерезал вены: в Тернополе мужчина на остановке хотел покончить с собой

02 июля 2021, 16:27 193
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство

Как сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, он лежал на остановке и истекал кровью, пишет RegioNews.

Мужчину заметил патрульный, который был в отпуске. Он бросился помогать молодому человеку.

"У молодого человека были перерезаны вены на руках, а неподалеку от него лежал станок для бритья. Патрульный остановил кровотечение и наложил повязку на рану. Причины такого поступка мужчина не назвал", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, недавно в Одесской области мужчина застрелил друга и совершил самоубийство.

Украина самоубийство Тернополь Тернопольская область больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram