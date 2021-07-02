Перерезал вены: в Тернополе мужчина на остановке хотел покончить с собой

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В Тернополе на остановке общественного транспорта молодой человек перерезал себе вены, пытаясь совершить самоубийство

Как сообщили в патрульной полиции Тернопольской области, он лежал на остановке и истекал кровью, пишет RegioNews.

Мужчину заметил патрульный, который был в отпуске. Он бросился помогать молодому человеку.

"У молодого человека были перерезаны вены на руках, а неподалеку от него лежал станок для бритья. Патрульный остановил кровотечение и наложил повязку на рану. Причины такого поступка мужчина не назвал", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, недавно в Одесской области мужчина застрелил друга и совершил самоубийство.