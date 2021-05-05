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05 травня 2021, 12:19 79

Одного з керівників концерну "Військторгсервіс" затримано на хабарі в $40 тисяч

05 травня 2021, 12:19 79
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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави - 20 млн гривень
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави - 20 млн гривень
Фото: Facebook
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В Одесі затримано та повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника філії "Південна" Концерну "Військторгсервіс" за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як передає RegioNews, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Посадовець, використовуючи службове становище вимагав та одержав неправомірну вигоду за підготовку та підписання документів для передачі одного з об’єктів нерухомого майна, розташованого в м.Одесі, представнику групи приватних підприємців, з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на зазначене майно у декілька етапів.

За першу частину одержаної неправомірної вигоди у сумі $40 тисяч вказаний начальник від імені філії "Південна" концерну "Війсьторгсервіс" особисто підготував та підписав договір з підприємцем, після чого і отримав визначену ним суму хабаря", - йдеться у повідомленні.

Наразі Київський районний суд м. Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн гривень.

Нагадаємо, посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів".

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