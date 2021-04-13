На Тернопільщині ТВК неправильно розподілила мандати на виборах - ОПОРА

Відкликати невірно виданий мандат наразі за законодавством неможливо

Відкликати невірно виданий мандат наразі за законодавством неможливо

Фото: з відкритих джерел

Під час розподілу мандатів за результатами місцевих виборів 2020 року, Заліщицька міська ТВК допустила помилку та надала зайвий мандат "Європейській солідарності".

Як передає RegioNews, про це повідомляють у громадянській мережі "ОПОРА".

Зазначається, що за паралельними підрахунками ОПОРИ, представники "Європейської солідарності" мали б отримати 6 депутатських мандатів, замість 7 отриманих. Водночас "Українська галицька партія" мала б отримати на один мандат більше - 4 замість поточних трьох.

За результатами знайдених організацією помилок, у ЦВК встановили факт одноразового грубого порушення Заліщицькою міською ТВК Конституції України, Виборчого кодексу та законів України, в результаті чого були достроково припинені повноваження всього складу комісії.

Разом з тим, у Центрвиборчкомі наголошують - законодавством не передбачено дієвого механізму поновлення порушених виборчих прав у таких випадках.

Наразі ЦВК звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування з проханням вжити заходів щодо законодавчого врегулювання припинення повноважень депутата місцевої влади.

Раніше повідомлялось, що депутати Тернопільської міськради вимагають від влади не втручатися у закон про мову.