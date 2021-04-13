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13 апреля 2021, 14:26 1

На Тернопольщине ТИК неправильно распределила мандаты на выборах - ОПОРА

13 апреля 2021, 14:26 1
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Отозвать неверно выданный мандат сейчас по законодательству невозможно
Отозвать неверно выданный мандат сейчас по законодательству невозможно
Фото: из открытых источников
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Во время распределения мандатов по результатам местных выборов 2020 года, Залищицкая городская ТИК допустила ошибку и дала лишний мандат "Европейской солидарности".

Как передает RegioNews, об этом сообщают в гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что по параллельным подсчетам ОПОРЫ, представители "Европейской солидарности" должны были получить 6 депутатских мандатов, вместо 7 полученных. В то же время "Украинская галицкая партия" должна получить на один мандат больше - 4 вместо текущих трех.

По результатам найденных организацией ошибок, в ЦИК установили факт однократного грубого нарушения Залищицкой городской ТИК Конституции, Избирательного кодекса и законов Украины, в результате чего были досрочно прекращены полномочия всего состава комиссии.

Вместе с тем в Центризбиркоме подчеркивают - законодательством не предусмотрено действенного механизма восстановления нарушенных избирательных прав в таких случаях.

Сейчас ЦИК обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления с просьбой принять меры по законодательному урегулированию прекращения полномочий депутата местной власти.

Ранее сообщалось, что депутаты Тернопольского горсовета требуют от властей не вмешиваться в закон о языке.

ЦИК ТИК голосование Кандидат нарушение комитет ОПОРА

 
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