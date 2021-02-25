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25 лютого 2021, 10:01 100

В Тернополі ще в одному дитячому саду отруїлися шестеро дітей

25 лютого 2021, 10:01 100
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Двох дітей госпіталізували
Двох дітей госпіталізували
Фото: з відкритих джерел
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У Тернополі зафіксували ще один спалах гострої кишкової інфекції в дитячому саду, заразилося шестеро дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Підтверджено спалах гострої кишкової інфекції у 6 дітей (2014-2018 р.). Двоє з них були госпіталізовані, 4 - лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що стан здоров'я хворих задовільний. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що у дитячому садку Тернополя отруїлися 11 дітей.

Тернопіль діти медики ДСНС отруєння

 
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