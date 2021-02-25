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25 февраля 2021, 10:01 119

В Тернополе еще в одном детском саду отравились шестеро детей

25 февраля 2021, 10:01 119
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Двоих детей госпитализировали
Двоих детей госпитализировали
Фото: из открытых источников
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В Тернополе зафиксировали еще одну вспышку острой кишечной инфекцией в детском саду, заразилось шестеро детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 6 детей (2014-2018 г.р.). Двое из них были госпитализированы, 4 - лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.

Тернополь дети медики ГСЧС отравление

 
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