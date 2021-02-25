В Тернополе еще в одном детском саду отравились шестеро детей
Двоих детей госпитализировали
Двоих детей госпитализировали
В Тернополе зафиксировали еще одну вспышку острой кишечной инфекцией в детском саду, заразилось шестеро детей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 6 детей (2014-2018 г.р.). Двое из них были госпитализированы, 4 - лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Ранее сообщалось, что в детском саду Тернополя отравились 11 детей.
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