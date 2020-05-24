У Тернопільському гарнізоні зафіксували спалах коронавірусу
Загалом за минулу добу серед військових зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише RegioNews.
Хворих з тернопільського гарнізону ізолювали і планують найближчим часом евакуювати у Рівненський військовий госпіталь. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Чотири військовослужбовця Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини.
Також один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан пацієнта середньої важкості, отримує необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.
Усього у Збройних силах України на коронавірус хворіють 62 людини. За час пандемії одужала 91 особа, двоє хворих померли.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 40 осіб.
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