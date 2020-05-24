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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 15:42 4

В Тернопольском гарнизоне зафиксировали вспышку коронавируса

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24 мая 2020, 15:42 4
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За последние сутки коронавирусом заболели восемь военных
За последние сутки коронавирусом заболели восемь военных

В целом за прошедшие сутки среди военных зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет RegioNews.

Больных с тернопольского гарнизона изолировали и планируют в ближайшее время эвакуировать в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части.

Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего в Вооруженных силах Украины на коронавирус болеют 62 человека. За время пандемии выздоровела 91 человек, двое больных умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 40 человек.

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