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05 марта 2020, 10:57

В Тернопольской области задержали женщину, вербовавшую девушек для сексуальной эксплуатации

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05 марта 2020, 10:57
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Обвиняемая предложила двум девушкам в затруднительном материальном положении "высокооплачиваемую" работу в европейской стране
Обвиняемая предложила двум девушкам в затруднительном материальном положении "высокооплачиваемую" работу в европейской стране

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, на скамье подсудимых оказалась 29-летняя жительница одного из райцентров Тернопольской области.

Ее обвиняют в вербовке и содействии в отправлении двух девушек за границу для сексуальной эксплуатации.

В ходе досудебного расследования было установлено, что обвиняемая предложила девушкам, которые находились в трудном материальном положении, высокооплачиваемую работу в одной из европейских стран.

Злоумышленница финансово помогла пострадавшим оформить документы и отправила их за границу. Об истинных намерениях "помощницы" девушки узнали уже за пределами Украины. Вместо ожидаемой работы им сообщили, что они должны предоставлять сексуальные услуги.

После возвращения домой, потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемой в торговле людьми. Женщине объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 УКУ. На время досудебного расследования суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ночного ареста.

Обвинительный акт в отношении женщины направили в суд. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.


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