Росіяни атакували 20 населених пунктів Сумщини: пошкоджені будинки та енергообʼєкт
Протягом 19 листопада російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Для ударів окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, міномети та артилерію
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення та травми отримав 82-річний чоловік.
У Шосткинській, Сумській та Глухівській громадах пошкоджені житлові будинки, нежитлова будівля та об'єкт енергетичної інфраструктури.
На місцях обстрілів працювали правоохоронці, які документували наслідки атак.
Нагадаємо, ввечері 19 листопада російські війська атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі аптеки. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.