Фото: полиция

В течение 19 ноября русские войска обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области. Для ударов оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, минометы и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Хутор-Михайловской громаде в результате атаки беспилотника ранения и травмы получил 82-летний мужчина.

В Шосткинской, Сумской и Глуховской громадах повреждены жилые дома, нежилое здание и объект энергетической инфраструктуры.

На местах обстрелов работали правоохранители, документировавшие последствия атак.

Напомним, вечером 19 ноября российские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей.