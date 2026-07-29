Зіткнення авто на Кіровоградщині: загинув водій, 12-річна дитина – в реанімації
ДТП сталася 28 липня близько 17:50 на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Козацький шлях в місті Олександрія
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій легковика Daewoo Lanos, рухаючись нерегульованим перехрестям, не пропустив авто Toyota Highlander, що наближався праворуч.
Внаслідок зіткнення 77-річний водій Lanos від отриманих травм загинув на місці. Разом із ним у машині перебував 12-річний пасажир. Хлопчика з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації.
Водій Toyota у ДТП не постраждав.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини події.
Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.
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