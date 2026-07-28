На Чернігівщині "Гербери" вдарили по АЗС та агропідприємству: є поранений

Фото: Чернігівська ОВА

У Чернігівській області внаслідок російських атак безпілотниками є руйнування та постраждалий

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Увечері 27 липня ворог вдарив безпілотником типу "Гербера" по автозаправній станції у селі Холми. Унаслідок атаки об'єкт зазнав пошкоджень, а 21-річний місцевий житель отримав поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Уночі ще один безпілотник "Гербера" вибухнув на території агропідприємства у Корюківці. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Також протягом доби російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури області.

Нагадаємо, окупанти зруйнували всі автозаправні комплекси та станції на трасі між Харковом і Полтавою. Водночас у регіоні немає ані паливної, ані продовольчої кризи, наголосив депутат облради Скорик.