У Харківській ОВА спростували інформацію про закриття всіх АЗС на трасі до Полтави

Фото: Харківська ОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував інформацію про нібито відсутність працюючих АЗС на трасі Харків – Полтава

Про це він повідомив у своєму Telegram, передає RegioNews.

За словами Синєгубова, поширена окремими медіа інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої автозаправної станції, не відповідає дійсності.

Очільник Харківської ОВА також запевнив, що дефіциту пального в регіоні немає.

Крім того, за його словами, обласна військова адміністрація спільно з представниками мереж АЗС узгодила заходи фізичного пасивного захисту для автозаправних станцій.

Нагадаємо, 27 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій в регіоні а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.