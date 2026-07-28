Росіяни атакували в Чорному морі цивільне судно під прапором Ліберії: воно вже втретє зазнало ударів

Фото: Одеська ОВА

Унаслідок чергової російської атаки в акваторії Чорного моря було уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews .

За попередніми даними, корабель раніше вже двічі зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак. Після нового удару на судні зафіксували задимлення.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється. Даних про постраждалих немає, оскільки судно перебувало на рейді без людей на борту.

Кіпер наголосив, що такі удари є черговим свідченням свідомого нехтування Росією нормами міжнародного права та її цілеспрямованих спроб зірвати роботу українського морського коридору, який забезпечує безпечне цивільне судноплавство та експорт української продукції.

Нагадаємо, що Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй на запит України проведе екстрене засідання через російські удари по цивільній інфраструктурі та комерційних суднах у Чорному морі.

19 липня поблизу Одеси ворог атакував цивільне торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою саме виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Загинули 9 членів екіпажу та українець.