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Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по виставка озброєння, яка проходила у Київській області 24 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У лікарні помер 20-річний юнак, який зазнав тяжких поранень. Попри всі зусилля медиків, урятувати його життя не вдалося.

Таким чином кількість жертв цієї ворожої атаки зросла до 12 людей.

Нагадаємо, російські військові атакували балістикою Київщину вдень 24 липня. Ворог вдарив по приватному спортивному комплексу, де в той час проходила виставка озброєння. Раніше повідомлялося про 11 загиблих.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що росіяни поцілили по цивільному об’єкту, який не входить до сфери управління Сил оборони України.

Святошинський районний суд Києва 27 липня відправив у СІЗО організатора виставки для представників ОПК на Київщині.

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