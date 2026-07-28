На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників: четверо поранених
У Запорізькому районі під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв під повторний удар російського БпЛА потрапила бригада ДСНС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки четверо вогнеборців отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.
У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру та свідомо полювати на підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1107 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.
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