Українські дрони вдарили по секретній базі росіян на Донеччині

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Бійці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" за допомогою безпілотників уразили інфраструктуру таємної бази росіян у Новоамвросіївці Донецької області, з якої пальним забезпечували широку ділянку фронту

Про це повідомив 1 корпус НГУ "Азов", передає RegioNews .

Військові повідомили, що "нафтопродукти – це кров війни. Для забезпечення окупаційного угруповання росіяни впродовж тривалого часу розбудовували мережу логістичних хабів, які вважали убезпеченими від українських атак".

У повідомленні йдеться, що "оператори БПЛА 1-го корпусу НГУ "Азов" змінили плани противника. Провівши ретельну розвідку, вони точними ударами безпілотників Hornet уразили таємну базу в Новоамвросіївці. Було пошкоджено цистерни та інфраструктуру бази, заблоковано залізничну колію".

"Ураження сховища наразі ускладнило життя окупантів і вони змушені покинути базу, виводити логістику з окупованих територій до РФ",- підкреслили у 1-му корпусі НГУ "Азов".

Нагадаємо,що у ніч проти 12 липня Сили безпілотних систем України завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, серед яких 10 танкерів і чотири пороми.