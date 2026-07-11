Ракетний удар по Одесі: загинули двоє людей, ще один чоловік постраждав
Внаслідок ракетного удару російських військ по Одесі загинули двоє людей, ще одна людина отримала поранення
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури. 24-річний чоловік отримав осколкове поранення, йому надається медична допомога.
На місці події працюють профільні служби.
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 11 липня російські війська вкотре за тиждень завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких одна дитина. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони столиці.
На Чернігівщині через удар БпЛА постраждала людина, загорілися авто та будинокВсі новини »
11 липня 2026, 11:53Російські авіаудари по Краматорську: кількість загиблих зросла до 8
11 липня 2026, 11:21На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки
11 липня 2026, 09:36
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Атака на судна РФ: уражено 21 танкер, буксири та суховантажі
11 липня 2026, 13:01Магучіх вдруге в кар'єрі виграла чемпіонат України зі стрибків у висоту
11 липня 2026, 12:34Мінус 1490 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати російської армії
11 липня 2026, 12:11На Чернігівщині через удар БпЛА постраждала людина, загорілися авто та будинок
11 липня 2026, 11:53Російські авіаудари по Краматорську: кількість загиблих зросла до 8
11 липня 2026, 11:21На Львівщині в ДТП загинула 70-річна жінка, ще троє людей травмовані
11 липня 2026, 10:50Десяток слів після місяців мовчання: Зеленський і криза довіри до ТЦК
11 липня 2026, 10:25Росія атакувала Україну ракетами та 121 дроном: ППО знищила 113 цілей
11 липня 2026, 09:58На Київщині ліквідували масштабну пожежу після російської атаки
11 липня 2026, 09:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі блоги »